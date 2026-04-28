Indígena desaparecido há mais de 15 dias é encontrado vivo em rodovia de MS

O indígena Samuel Savala Cândia, de 28 anos, foi encontrado com vida na manhã dessa segunda-feira (27), após permanecer desaparecido por mais de 15 dias em Mato Grosso do Sul. Ele foi localizado vagando às margens da rodovia MS-458, que dá acesso ao município de Bonito.

Morador da Aldeia Campestre, em Antônio João, Samuel estava desaparecido desde o dia 12 de abril, quando saiu para pescar e não retornou. Dias antes, ele trabalhava na construção de cercas na Fazenda São Bento, em Porto Murtinho, após ser indicado pelo cacique da comunidade junto com outros indígenas.

Segundo relatos, no dia anterior ao desaparecimento, o homem correu em direção à mata durante o expediente, sendo contido pelos colegas, sem explicar o motivo da atitude. Já no dia 12, durante uma folga, informou a um sobrinho que iria até um açude pescar, mas não chegou ao destino e não foi mais visto.

O resgate aconteceu após um trabalhador que passava pela rodovia encontrar Samuel pedindo carona. Ele foi levado até a Fazenda Touro Peru, onde o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o atendimento.

Na sequência, Samuel foi encaminhado ao Hospital Oscar Ramírez, em Porto Murtinho, onde permanece sob avaliação médica. A identidade dele foi confirmada por meio de fotografia, reconhecida pela mãe, Rosilene Cândia, que havia feito apelos públicos em busca de informações sobre o paradeiro do filho.

O boletim de ocorrência registrado pelo empregador indicava que colegas de trabalho relataram que Samuel fazia tratamento de saúde e teria deixado medicamentos na aldeia antes de desaparecer. A família informou ainda que ele já havia sumido em outra ocasião, enquanto trabalhava no Rio Grande do Sul, sendo localizado dias depois.

Apesar do desfecho positivo neste caso, outro desaparecimento na região segue sem solução. Rodrigo Gonzalez, de 35 anos, morador de Caracol, também desapareceu no dia 12 de abril e, até o momento, não foi encontrado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais