Fies 2026 divulga resultado da chamada única; 67.301 vagas foram ofertadas no 1º semestre

Prazo para complementar inscrição começa sexta (20) e termina em 24 de fevereiro

O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira (19) o resultado da chamada única do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) referente ao primeiro semestre de 2026. Os candidatos podem consultar o resultado individual no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Fies.

Neste semestre, o programa ofertou 67.301 vagas em 1.421 instituições privadas, distribuídas em 19.834 cursos e turnos. Ao todo, 210.108 pessoas se inscreveram, somando 528.175 inscrições, já que cada candidato pôde escolher até três opções de curso. Em 2026, o total de vagas ofertadas pelo Fies será de 112.168.

A partir de sexta-feira (20), os estudantes pré-selecionados devem acessar o site do FiesSeleção, com login da plataforma Gov.br, para complementar a inscrição. O prazo termina às 23h59 do dia 24 de fevereiro, no horário de Brasília. Após essa etapa, o candidato terá até cinco dias úteis para comprovar as informações declaradas diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição em que foi pré-selecionado.

O Fies Social, que reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição ativa no Cadastro Único, registrou 52.930 inscritos. A modalidade permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição.

Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única estão automaticamente na lista de espera. A convocação para preenchimento das vagas remanescentes ocorrerá entre 26 de fevereiro e 10 de abril, com acompanhamento pelo site do FiesSeleção.

O Fies realiza dois processos seletivos regulares por ano, um a cada semestre, além de seleções para vagas remanescentes que não forem preenchidas nas etapas principais.

