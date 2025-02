Senado e Câmara elegem novos presidentes; senadora de MS está na disputa

Neste sábado (1º), o Senado e a Câmara dos Deputados elegem os novos presidentes das Casas de Leis em Brasília. Mato Grosso do Sul terá candidato à presidência do Senado. Com deputados e senadores de MS, os parlamentares votarão em novos presidentes para as cadeiras atualmente ocupadas por Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no Senado e Arthur Lira (PP-AL) na Câmara dos Deputados. Os mandatos são de dois anos, assumindo o cargo em 2025 e liderando as Casas de Leis até 2026.

Eleição no Senado Federal

Os senadores da 57ª Legislatura votam nos candidatos à presidência a partir das 10h, na primeira sessão preparatória. Logo depois, às 11h, reúnem-se novamente para definir os demais integrantes da Mesa Diretora, responsável pela direção dos trabalhos legislativos no Senado.

Entre as candidaturas confirmadas está a do ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que conta com apoio do atual presidente, Rodrigo Pacheco. Além dele, disputam a vaga Marcos Pontes (PL-SP), Marcos do Val (Podemos-ES), Eduardo Girão (Novo-CE) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), a única mulher na disputa. “A candidatura da senadora já está oficializada desde o ano passado”, garantiu sua assessoria.

Tereza Cristina (PP) declarou apoio a Alcolumbre, afirmando que a bancada do Progressistas no Senado tomou a decisão de forma unânime. O senador Nelsinho Trad (PSD) também indicou apoio ao ex-presidente da Casa, após ouvir propostas de Alcolumbre e Marcos Pontes.

Eleição na Câmara dos Deputados

Para ser eleito presidente da Câmara, o candidato precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação (257) ou ser o mais votado no segundo turno. A sessão preparatória para a escolha do presidente está marcada para as 16h.

Até o momento, os candidatos oficiais são Hugo Motta (Republicanos-PB), Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) e Marcel Van Hatten (Novo-RS). Entre os parlamentares de Mato Grosso do Sul, Vander Loubet (PT) e Camila Jara (PT) indicaram apoio a Motta, seguindo a orientação do partido.

Rodolfo Nogueira (PL) aguarda definição do diretório do partido e do ex-presidente Jair Bolsonaro antes de definir seu voto. Geraldo Resende (PSDB) declarou apoio a Motta, acreditando que ele pode superar o recorde de votos de Arthur Lira. Dagoberto Nogueira (PSDB) também confirmou apoio ao candidato.

Por outro lado, Marcos Pollon (PL) afirmou que votará em Marcel Van Hatten, rejeitando os demais nomes na disputa. A reportagem tentou contato com o deputado Beto Pereira (PSDB), mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para posicionamentos sobre as eleições na Câmara e no Congresso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais