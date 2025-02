Idosa esfaqueada no Coophatrabalho aguarda cirurgia após perfuração no pulmão

A idosa de 73 anos, esfaqueada na última sexta-feira (31) no bairro Coophatrabalho, em Campo Grande, segue internada na Santa Casa. Ela aguarda cirurgia após sofrer lesões graves, incluindo uma perfuração no pulmão, mas, conforme familiares, o ferimento não representa risco imediato à sua vida.

A vítima está em observação na ala verde do hospital e, segundo informações de parentes, não conseguiu dormir à noite devido ao trauma e está bastante assustada. Ela aguarda transferência para a enfermaria.

O crime ocorreu quando a idosa estava lavando a louça em sua residência na Rua Andiroba, e foi surpreendida pelo homem de 51 anos, que a atacou sem motivo aparente. O vizinho da idosa, de 21 anos, tentou intervir e também foi ferido, mas sem gravidade.

O agressor foi imobilizado pelos moradores até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante. Ele sofreu lesões na cabeça após ser contido.

A Polícia Civil segue investigando o caso como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.

