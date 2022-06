Senado cria comissão para investigar mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips

Com objetivo de investigar as mortes do indigenista Bruno Pereira e do Jornalista britânico Dom Phillips, o Senado Federal criou a “Comissão Temporária sobre a Criminalidade na Região Norte”, que conta com a participação do senador de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PSD-MS) como relator.

A Comissão será presidida pelo também senador e autor do requerimento de criação, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e Fabiano Contarato (PT-ES) como vice-presidente.

Os senadores se reúnem amanhã (22), com a CDH (Comissão de Direitos Humanos) para debater os próximos passos das investigações, no mesmo dia está prevista uma reunião para ouvir representantes da Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari).

Para o senador Randolfe Rodrigues lembrou que a comissão temporária deve investigar também o aumento dos casos de violência na Amazônia e omissões na proteção de ativistas ambientais. Para isso, será fundamental o trabalho em conjunto com a CDH.

“Nosso trabalho necessariamente terá de ser feito em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, não só pelas atribuições da CDH, como pelos seus recursos disponíveis, por ser um colegiado permanente do Senado”, explicou Randolfe.

“Além da gravidade da morte de duas pessoas, que comoveram o Brasil e o mundo, há a constatação de que aquela região do Brasil é uma área praticamente sem lei, dominada pelo narcotráfico transnacional”, disse o presidente da CDH, Humberto Costa (PT-PE)— avaliou.

Para o senador Fabiano Contarato (PT-ES) é preocupante a Polícia Federal ter descartado um possível mandante das mortes de Bruno e Dom.

“Essa comissão tem que ter papel de isenção, mas de cobrança para que autoridades apurem de forma a não deixar qualquer margem de dúvida. É muito simples concluir um inquérito, atribuindo as mortes somente a um executor, sem buscar a fundo o que realmente está por trás dos crimes”, declarou.

Com informações da Agência Senado.