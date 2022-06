Confira o resumo das principais novelas para esta terça-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Petruchio vai dormir no estábulo. Catarina fica arrasada. Josefa sugere que Dinorá tire dinheiro da carteira de Heitor. Marcela e Batista não conseguem dormir, pois os dois roncam. Petruchio acorda ardendo em febre e desmaia. Dinorá dá a Marcela parte do dinheiro do colar. Bianca marca encontro com Edmundo. Candoca começa a desconfiar de Edmundo. Catarina decide chamar um médico para examinar Petruchio. Catarina cuida de Petruchio. Joaquim arca com os prejuízos provocados por Januário à companhia de bondes. Hildegard hipnotiza Fábio.

Além da Ilusão

Davi se irrita com Iolanda. Heloísa sente um mal-estar. Davi conta para Isadora que Joaquim está financiando um espetáculo de Iolanda. Isadora pede para fazer o figurino da peça de Iolanda. Lucinha/Lúcio chega para jogar futebol com o time da fábrica. Leônidas afirma a Matias que provará que Olívia é a filha de Heloísa. Eugênio descobre que Dirce falou a verdade sobre a suposta traição inventada por Úrsula. Leopoldo confronta Francisco. Emília confessa a Cipriano que voltou a apostar no cassino.

Cara e Coragem

Lucas se oferece para acompanhar Anita até a clínica. Paulo se interessa pelas informações que consegue com Samuel. Martha chama Ítalo para voltar a trabalhar na empresa. Andréa liga para Moa, que gosta de ver Pat enciumada. Pat estranha que o médico de Alfredo tenha retirado a medicação e pedido um novo exame para o marido. Duarte teme aceitar a proposta de Danilo, que oferece uma vida de luxo em troca de Bob Wright atuar como um ‘laranja’ nos negócios do empresário. Andréa tenta seduzir Moa. Pat procura por Lou na companhia de dança.

Pantanal

Zaquieu incentiva Mariana a ir ao casamento de Jove. Tibério beija Muda. Jove critica o relatório feito por Davi e Matilde, que não considera a sustentabilidade como referência. Irma se incomoda ao ver Juma conversando com José Lucas. Marcelo pressiona Tenório ao propor investimento na fazenda do Pantanal. Filó comenta com Irma sobre sua preocupação com o interesse de José Lucas por Juma. Alcides pede emprego a Tadeu na fazenda de José Leôncio. Guta dá conselhos para Maria Bruaca.

A Favorita

Leonardo proíbe Catarina de ir ao sarau. Átila diz a Cida que não consegue parar de pensar nela. Copola vê quando Átila tenta dar um beijo em Cida. Elias faz discurso na casa de Copola, a quem agradece o apoio. Cassiano vai visitar Céu. Céu conta que Edivaldo precisa pagar três mil reais senão serão despejados. Rita recebe muitas flores de Didu. Dulce reclama que está com rinite por causa das flores. Dodi pede que Donatela o perdoe. Zé Bob chega. Donatela se recusa a conversar com Zé Bob. Augusto e Elias discutem sobre a paternidade de Shiva.

Carinha de Anjo

Flávio conta para Leonardo que já enviou as fotografias para Cecília, que passam a falsa impressão de que Gustavo a traiu. Leonardo que isso deve fazer Gustavo não viajar para a convenção na Bahia e com isso ele deve ir até lá para fazer contato com os investidores. Haydee conta para Flávio que irá se encontrar com o homem que anda conversando no aplicativo. Fabiana ensaia as meninas para fazerem uma surpresa para a volta da Madre Superiora. Cecília vê as fotografias e lê a carta que veio junto com as imagens.