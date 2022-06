Campeonato de Kickboxing: MS conquista 23 medalhas

Em Campeonato Brasileiro de Kickboxing, o Mato Grosso do Sul conquistou 23 medalhas. O torneio aconteceu em Vitória (ES). A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), terminou no domingo (19), com disputas no Ginásio Tancredo de Almeida Neves (Tancredão).

Das 23 medalhas faturadas, 10 foram de ouros, 10 de prata e três de bronze. Mato Grosso do Sul finalizou o torneio na 11ª colocação geral no quadro de medalhas, repetindo o feito de 2021.

A delegação contava com 41 atletas e sua participação contou com a ajuda do go Governo do Estado. através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Compuseram a equipe sul-mato-grossense atletas de Anaurilândia, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ladário, Maracaju, Ponta Porã, Sidrolândia e Terenos. “Foi um evento muito bacana, gostamos bastante de participar. Não conseguiríamos ir se não fosse pelo apoio da Fundesporte”, conta Joemerson Leite, presidente da Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul (FKBMS).

De acordo com a CBKB, o Campeonato Brasileiro em Vitória (ES) contou com 2,6 mil atletas de todo o Brasil. Brigam por medalhas lutadores de todas as categorias de peso e idade, de seis a 46 anos.

O kickboxing é um esporte de combate que se originou por meio das técnicas de boxe e karatê. Sua metodologia de combate baseia-se em técnicas de golpes apurados como socos, joelhadas, cotoveladas e chutes dos mais variados, proporcionando assim, uma forma abrangente de arte marcial. pós processo de 25 anos, o kickboxing foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como esporte olímpico, em junho do ano passado. Possivelmente, a modalidade será incluída nos próximos dois ou três ciclos olímpicos.

Com informações da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

