Senado aprova isenção do IR para quem ganha até R$3.036 após dois dias de paralisação

Texto amplia faixa de isenção ainda em 2025 e agora depende apenas da sanção do presidente Lula

O Senado aprovou nesta quinta-feira (7) o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que recebem até dois salários-mínimos — atualmente, R$ 3.036. A medida deve passar a valer ainda em 2025 e depende agora da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A votação só ocorreu após cerca de 48 horas de obstrução por parte da oposição, que vinha bloqueando o funcionamento dos plenários da Câmara e do Senado em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O texto aprovado foi apresentado pelo deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, como uma alternativa à Medida Provisória 1.294/2025, que perderia validade na próxima segunda-feira (11). O projeto teve relatoria do senador Jacques Wagner (PT-BA), também líder do governo no Senado, e foi aprovado de forma simbólica, sem votos contrários registrados.

“Depois, trabalharemos para aprovar a proposta de estender a isenção para quem ganha até R$ 5 mil. Seguimos trabalhando por mais justiça social e fiscal”, afirmou Jacques Wagner após a aprovação.

A promessa de corrigir a tabela do IR foi uma das bandeiras da campanha de Lula em 2022. Uma proposta mais ampla, que prevê isenção para quem recebe até R$ 5 mil e redução de alíquotas para quem ganha até R$ 7.350, já passou por uma comissão especial na Câmara, mas ainda aguarda votação em plenário.

A votação desta quinta marcou a retomada dos trabalhos legislativos após a crise gerada pela ordem de prisão contra Bolsonaro. O ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado e é investigado por suposta obstrução de processos judiciais. Ele nega as acusações.

