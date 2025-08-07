Jovem de 21 anos é preso por tráfico após investigação fechar ponto de venda de drogas

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva nesta quinta-feira (7); boca de fumo já havia sido desmantelada no mês passado

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (7), em Iguatemi, um homem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça da Comarca local e cumprido por equipes da Delegacia de Polícia Civil do município.

A prisão é resultado de uma investigação iniciada após o cumprimento de mandado de busca e apreensão no dia 21 de julho, quando uma boca de fumo foi desmantelada na Vila Operária. Na ocasião, três pessoas foram presas em flagrante, e porções de crack e maconha prontas para venda foram apreendidas.

O preso desta quinta-feira, identificado como proprietário do ponto de venda, não estava no local durante a operação anterior. Ele foi localizado e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

