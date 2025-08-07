Líder indígena é preso por estupro de vulnerável em Ponta Porã

Uma denúncia encaminhada a polícia revelou que o homem praticava uma série de estupros contra vítimas na comunidade

Nesta quinta-feira (7), um líder indígena foi preso pelo crime de estupro de vulnerável em Ponta Porã. O caso ocorreu em uma aldeia situada na região da Cabeceira do Apa, zona rural da cidade.

Na ação foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão temporária contra o homem. Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início a partir de denúncia anônima recebida por meio do canal Disque 100, que posteriormente foi formalizada pelo Conselho Tutelar local.

As informações revelaram que o indivíduo cometia uma série de crimes de estupro de vulnerável contra diversas vítimas. Entre elas, estão crianças, adolescentes, idosos e membros da própria família do homem, ambos integrantes da comunidade indígena.

As vítimas apresentavam med em denunciar os abusos com medo de sofrer represálias ou até mesmo serem expulsas da aldeia.

Tendo em vista a gravidade da situação, a prisão temporária do investigado foi deferida pelo Poder Judiciário e realizada nesta quinta (07).

Com a prisão do homme, a polícia espera que novas vítimas venham procurar a Delegacia de Polícia e formalizar mais denúncias contra o homem.

As investigações segeuem sob sigilo. A prisão foi realizada 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, com o apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã e da Delegacia de Polícia do município de Antônio João.

