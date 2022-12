Semana será decisiva para manifestantes que protestam em frente ao CMO

No sábado (10), alguns integrantes se deslocarão em caravana para a capital brasileira

Completando 37 dias de protesto, os manifestantes que estão acampados em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), na avenida Duque de Caxias em Campo Grande, pretendem conseguir respostas decisivas nesta semana, isso porque, o prazo dado por eles para que as eleições sejam anuladas, que haja dissolução do STF (Supremo Tribunal Federal), e que Lula seja inelegível, termina no próximo sábado (10).

Em Campo Grande o protesto não para de ganhar força, mesmo com as chuvas intensas no último final de semana, cerca de 30 mil pessoas passaram pelo CMO, durante os dois dias, conforme os participantes. Parte dos presentes em tendas, com caixas de som e microfone, vestindo as cores da bandeira do Brasil, organizam orações e cantam músicas religiosas, tendo a espiritualidade como uma das bases do movimento.

Conforme já revelado pelo O Estado, a expectativa é de que a Capital receba nos próximos dias, mais manifestantes vindo das cidades de Maracaju, Camapuã e Chapadão do Sul. Eles devem se juntar aos demais para continuar lutando pelo País em uma só concentração. Além disso, parte dos integrantes do movimento, devem se deslocar para Brasília também no sábado (10). De acordo com um dos manifestantes, serão 10 ônibus saindo da Capital e mais 10 ônibus de outras cidades do interior de Mato Grosso do Sul, para lutar pela não diplomação de Lula, prevista para ocorrer no próximo dia 12 de dezembro.

Ao O Estado, um dos manifestantes explicou que eles pretendem fazer uma mobilização contrária à diplomação. “Ele não pode ser diplomado, e tem vários processos condenados e essa é uma das situações que protestamos lá, e até dia 10 que é quando termina o prazo do Governo e caso nada seja feito, nós vamos tomar outras medidas, que ainda estão sendo estudadas, mas mesmo com essa viagem o movimento aqui no Estado continua”, disse.

Questionados sobre o período de viagem a Brasília, ele explicou que a viagem rumo à Brasília não tem data prevista para o retorno e que pretendem continuar com a manifestação em vários pontos da cidade. “Provavelmente vamos ficar em frente ao quartel lá também, mas sabemos que existem pessoas em frente ao Planalto, tem pessoas em outros pontos também, o intuito é mostrar a força do movimento para que consigamos respostas”, finalizou.

