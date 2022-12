Tempo segue instável, com temperaturas acima de 30ºC em MS

Mesmo com o calor e as altas temperaturas, o tempo segue instável nesta terça-feira (06), com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Ainda de acordo com a previsão, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. São esperadas temperaturas mínimas entre 21/22°C e máximas de até 30°C nas regiões Sul e Leste do Estado. Em grande parte do Estado, os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.

No Norte, Pantanal, Bolsão e Sudoeste, mínimas entre 22/24°C e máximas de até 33°C. Em Campo Grande, o céu amanheceu parcialmente nublado, com mínima de 22°C e máxima de até 27°C. Outras máximas previstas para hoje são de 28ºC em Ponta Porã e Chapadão do Sul, 29ºC em Três Lagoas, 31ºC em Dourados e Maracaju, 32ºC em Aquidauana e Coxim, 33ºC em Corumbá e 35ºC em Porto Murtinho.

Alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um novo alerta de tempestade na manhã de ontem (05) para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Ele deve valer até as 10h de hoje, com possibilidade de ser renovado pelo instituto.

O alerta, de nível laranja, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

