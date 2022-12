Concen entrega “Carta de Campo Grande” à equipe de transição federal

O documento postula pela sustentabilidade no processo de transição energética no que diz respeito aos 3Ds da energia elétrica (descarbonização, digitalização e descentralização), tema de intensos debates durante o evento entregue em outubro no 2º Encontro de Conselhos de Consumidores do Centro-Oeste foi novamente apresentado as autoridades da equipe de transição do Governo em Brasília na última sexta-feira (2).

O grupo de conselheiros do MS presente solicitou “especial atenção aos projetos que tramitam no Congresso Nacional e que trazem, em seu bojo, subsídios que carecem de transparência para o conjunto da sociedade e que necessitam de debates intensos para que sejam aprovados, sob pena de prejudicar as classes mais vulnerabilizadas da sociedade brasileira”.

A manifestação, endereçada ao coordenador do grupo de trabalho da transição, Mauricio Tiomno Tolmasquim e a Nelson José Hubner Moreira, foi assinada pela presidente do Concen; o presidente do Conselho da Energisa SE, Celso Hiroshi e o presidente do Conselho da Enel Rio, Fabiano Silveira da Silva Ribeiro. Eles foram recebidos pelos integrantes da equipe de transição do governo eleito, Adhemar Palocci, Ikaro Chaves e Isabella Martins.

Rosimeire será empossada para a presidência do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica no período de 01/01 de 2023 a 31/12/2024. “Vamos postular nosso lugar de fala junto ao novo governo em defesa dos 89 milhões de consumidores de energia elétrica do Brasil”.