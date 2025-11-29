Secretario Municipal é preso por agredir a esposa em Jaraguari

Oocrrido teria ocorrido na casa do político

Na madrugada deste sábado (29), foi preso por agredir a esposa com socos, o secretário municipal de Governo e vereador de Jaraguari, Renê Sérgio Lima de Moura (PSDB).

O ocorrido teria acontecido na residência de Renê, ondereside com os pais, após uma festa. O casal teria tido uma briga e a mulher se deslocou até a casa do vereador antes da agressão.

A matéria entrou em contato com o prefeito de Jaragauri, Claudio Ferreiro da Silva (PL) que informou saber do ocorrido apenas nesta manhã e que não sabe mais detalhes sobre o caso. Ele também informou que irá entrar em contato ainda com a família do político para saber o que aconteceu.

