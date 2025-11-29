homem vai preso no portão de residência de vítima em Três Lagoas

Na tarde da última sexta-feira hoje (28), um homem foi preso em flagrante no portão de residência que tentatava invadir em Três Lagoas. Ele ainda proferiu ameaças a vítima que estava dentro do local.

Equipe da DAM-TL (Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas) recebeu a denúncia de que ele estaria batendo insistentemente no portão da residência localizada nas imediações da rodoviária do município.

Segundo informações repassadas à polícia, o homem tentava invadir o imóvel enquanto proferia ameaças, incluindo a frase: “eu vou te matar”.

Os policiais foram imediatamente até ao endereço e encontraram o homem ainda batendo no portão. Na abordagem, ele encarou a equipe e, em primeiro momento, recusou-se a obedecer às ordens e precisou ser contido e algemado por questões de segurança.

Segundo a polícia, no interior da residência, estavam a vítima, seu filho e membros da igreja, que realizavam uma oração pedindo para que a situação fosse resolvida. O grupo ainda demonstrou forte emoção, chorando compulsivamente e agradecendo a Deus pelo fim do risco quando a equipe policial chegou.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher, onde a vítima e as testemunhas também compareceram para prestar esclarecimentos.

