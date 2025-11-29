Homem é espancado por trio durante briga em frente à casa da mãe, no Jardim Morenão

Um jovem de 26 anos foi agredido por três pessoas na noite de sexta-feira (28), no Bairro Jardim Morenão, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em frente à casa da mãe quando foi surpreendida por um soco desferido pelo filho da vizinha.

A agressão deu início a uma briga, e, durante o tumulto, a irmã e o marido do agressor também entraram na confusão, passando a bater no jovem. Antes de deixar o local, o suspeito ainda ameaçou matar o rapaz e seus familiares.

Temendo novas agressões, a vítima procurou a Depac Centro para registrar o caso. O motivo do desentendimento não foi esclarecido no registro policial. A ocorrência foi classificada como lesão corporal dolosa e será investigada pela Polícia Civil.