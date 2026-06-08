Secretário de Gestão Política da Capital deixa cargo no Governo de Mato Grosso do Sul

O secretário-executivo de Gestão Política da Capital, Marcus Vinicius Saucedo Perez, conhecido como Markito, pediu exoneração do cargo que ocupava na Secretaria de Estado da Casa Civil de Mato Grosso do Sul. A saída foi oficializada nesta segunda-feira (8), por meio de publicação no documento oficial do governo estadual, com efeitos imediatos.

Markito atuava na articulação política do Governo do Estado em Campo Grande e exercia a função de secretário-executivo de Gestão Política da Capital. A exoneração ocorreu a pedido do próprio servidor, conforme consta na publicação oficial divulgada pelo Executivo estadual.

A decisão foi formalizada por meio da Resolução P SEGOV nº 586. O ato determina a exoneração do secretário-executivo e foi assinado digitalmente por Rodrigo Perez Ramos, titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica. Até o momento, o Governo de Mato Grosso do Sul não divulgou quem assumirá a função deixada por Markito.

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