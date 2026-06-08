Fora do ar: Prefeitura informa instabilidade temporária no sistema SIAT

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa à população que o SIAT (Sistema Tributário Municipal) está passando por um processo de atualização e modernização durante o mês de junho.

Em razão das melhorias que estão sendo implementadas, poderão ocorrer intercorrências pontuais no funcionamento da plataforma, responsável por serviços como emissão de guias, pagamento de tributos, atualizações cadastrais e demais demandas relacionadas à administração tributária municipal.

Diante desse cenário, alguns atendimentos e solicitações apresentadas pelos contribuintes poderão sofrer atrasos temporários. A Secretaria Municipal de Fazenda ressalta que as equipes técnicas estão acompanhando o processo para minimizar eventuais impactos e garantir a continuidade dos serviços.

A Administração Municipal destaca que as alterações realizadas representam um importante avanço qualitativo na prestação dos serviços públicos, proporcionando mais eficiência, segurança e agilidade aos contribuintes.