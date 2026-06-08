Ação implementa Padrão Segurança Máxima em penitenciária de Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (08) iniciou a implementação do eixo de capacitação e padronização operacional do PSM (Projeto Padrão Segurança Máxima) na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande (MS). O local é uma das 138 unidades estratégicas selecionadas para receber investimentos e ações do Programa Brasil Contra o Crime Organizado.

A ação é realizada pela SENAPPEN (Secretaria Nacional de Políticas Penais), em parceria com a AGEPEN-MS (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul), e conta com a atuação da FPN (Força Penal Nacional), coordenada pela PPF (Polícia Penal Federal). Além disso, a operação possui a participação de 40 policiais penais.

A unidade custodia atualmente 2.764 pessoas privadas de liberdade. Segundo informações, ela foi escolhida devido a sua relevância estratégica para o fortalecimento do controle prisional e o enfrentamento ao crime organizado.

Nesta ação, as equipes operacionais acompanham a implementação de procedimentos relacionados à contenção e movimentação de presos, revistas, protocolos de segurança, controle de acessos, gestão de equipes e demais atividades que integram a rotina de uma unidade de alta complexidade.

Além da implementação dos protocolos operacionais, a unidade deverá receber nos próximos meses equipamentos já adquiridos pela SENAPPEN no âmbito do projeto, incluindo aparelhos de raio X, scanners corporais (body scan) e viaturas especializadas, reforçando a capacidade de fiscalização, controle de acessos e segurança institucional.

Segundo o diretor-presidente da AGEPEN-MS, Rodrigo Rossi Maiorchini, a iniciativa fortalece a cooperação entre os sistemas penitenciários federal e estadual.

“Os policiais penais de Mato Grosso do Sul possuem reconhecida experiência e desempenham um papel fundamental para a segurança pública do estado. A atuação conjunta com a Força Penal Nacional cria uma oportunidade valiosa de intercâmbio de conhecimentos, procedimentos e experiências entre profissionais que atuam diariamente no enfrentamento ao crime organizado em diferentes regiões do país. Essa integração fortalece ainda mais nossas equipes, aprimora protocolos operacionais e contribui para a evolução permanente do sistema penitenciário sul-mato-grossense.”

Força Penal Nacional em Mato Grosso do Sul

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou, por meio da Portaria MJSP nº 1.214, o emprego da Força Penal Nacional em unidades prisionais de Mato Grosso do Sul pelo período inicial de 90 dias.

A atuação é coordenada pela Polícia Penal Federal e reúne policiais penais de diferentes unidades da Federação, promovendo a integração de experiências e boas práticas desenvolvidas pelos sistemas penitenciários estaduais e federal.

Atualmente, a missão conta com 22 policiais penais federais e estaduais mobilizados, oriundos dos estados do Acre, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Sergipe, que atuam em conjunto com a Polícia Penal Federal e os policiais penais de Mato Grosso do Sul na implementação dos procedimentos previstos pelo Projeto Padrão Segurança Máxima.

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