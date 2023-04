Santos fecha contratação de Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio

O Santos Futebol Clube fechou na manhã de hoje (5), a contratação de mais dois reforços, destaques do Água Santa, para o Campeonato Brasileiro. O atacante Bruno Mezenga e o lateral direito Gabriel Inocêncio, acertaram com o Peixe por empréstimo válido até o fim da temporada.

Ambos atletas contratados estarão em campo neste domingo (9), na final do Paulistão. Segundo o Globoesporte.com, ambos jogadores renovaram com o Água Santa até abril de 2024, antes do acerto com o Peixe.

A equipe de Diadema, após a final do campeonato paulista, não terá calendário. O clube da Vila Belmiro terá opção de compra de casa um dos atletas, mas os valores da negociação serão mantidos em sigilo.

Aos 34 anos, Mezenga é o artilheiro do Água Santa no Paulistão com sete gols anotados em 13 partidas. O jogador tinha negociações em andamento com o Juventude e Coritiba, mas deu preferencia ao Santos.

Segundo o Globoesporte.com, a boa relação entre as diretorias foram os fatores principais na negociação. Na semifinal do Estadual, o Santos cedeu a Vila Belmiro sem custos ao clube de Diadema.

