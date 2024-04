SEC reúne-se com lideranças indígenas da Capital para discutir demandas de aldeias urbanas

[Texto: Ana Cavalcante, Jornal O Estado de MS]

O encontro entre a SEC (Secretária Estadual da Cidadania) e Lideranças indígenas do contexto urbano de Campo Grande foi realizado ontem (13) com o intuito de discutir ações que serão colocadas em prática em aldeias urbanas.

A reunião aconteceu na Comunidade Indígena Água Bonita, localizada no bairro Tarsila Do Amaral, na Capital, e contou com a presença do Secretário Executivo Eloy Terena e Secretária Viviane Luiza, da SEC. O encontro é uma iniciativa das lideranças indígenas, e a escuta será realizada em parceria pelo Ministério dos Povos Indígenas e a SEC.

O encontro agendado desde semana passada, foi realizado ontem (13) em função da visita do Ministro em exercício, Eloy Terena, que esteve no Estado cumprindo outras agendas. Entre elas o lançamento do Empretec Indígena. O diálogo com as lideranças das comunidades indígenas em contexto urbano, compõe o olhar do Governo do Estado para as especificidades das demandas de cada comunidade, conforme explica a secretária da Cidadania, Viviane Luiza.

“O termo que a gente sempre usa “de dentro para fora”, por isso ele é importante, porque pensar projetos dentro do gabinete, às vezes em sua maioria, não atende as comunidades. O trabalho em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas, mostra a união de esforços dos poderes para a garantia de direitos, garantia da cidadania para a população indígena dentro do contexto urbano”, salientou.

Reivindicações indígenas em pauta

Segundo o governador Eduardo Riedel (PSDB) durante a visita presidencial ao frigorífico JBS, para acompanhar a primeira exportação de carne bovina para a China realizada sexta-feira (12),

“Mato Grosso do Sul vai crescer sem deixar ninguém para trás”. No decorrer da solenidade, várias questões foram discutidas, inclusive reivindicações indígenas, como demarcação de terra, saneamento básico e educação em aldeias. Eduardo Riedel destacou o projeto desenvolvido com o Sebrae, de proporcionar cursos de empreendedorismo as comunidades de indígenas sul-mato-grossense. “O Estado tem obrigação de, através das políticas públicas, chegar à cada rincão desse território para poder fazer valer a política pública e a participação dessas pessoas no seu bem-estar, a partir das suas próprias visões, interesses e oportunidades. Temos no Sebrae um parceiro prioritário desse processo”, disse.

Ainda, aproveitando a visita, o presidente Lula (PT), fez a proposta ao governador, sugerindo a compra conjunta de terras para reassentar os guaranis que vivem próximo de Dourados. Lula enfatizou o compromisso do governo federal em colaborar na compra e cuidado das terras, garantindo que os indígenas possam viver dignamente.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador de Mato Grosso Sul reforça que resolver o conflito fundiário é uma das propostas do Estado. “Esse é um caminho que a gente vem propondo há muito tempo. Que a gente possa dar sequência e continuidade nesse caminho para os locais onde esse conflito já tem há muitos anos. Que a gente comece por essas propriedades, dê solução a isso e busque definitivamente o fim de qualquer possibilidade de conflito fundiário”, ressaltou Riedel

