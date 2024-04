Disputa em Batayporã terá embate entre MDB, PSDB e PL

[Texto: Daniela Lacerda, Jornal O Estado de MS]

Atual prefeito tucano busca reeleição e outros dois correm por fora

Batayporã, cidade distante, aproximadamente, 311 km da Capital, se prepara para as próximas eleições municipais com pelo menos, três pré-candidatos a prefeito. São eles: o prefeito Germino Roz (PSDB), o empresário Anderson Paes (PL) e o empresário e ex-vereador, Edmilson Gaiseiro (MDB).

Germino Roz, vai disputar a reeleição, tentando manter o PSDB no poder no município. Para isso, apostará no desempenho no seu primeiro mandato que está se encerrando neste ano. O prefeito confirma que é pré-candidato, mas disse que no momento está focado na gestão municipal e não começou sua pré-campanha. “Sim sou pré-candidato à reeleição. O cenário atual ainda está se desenhando, muita coisa pode acontecer até o início das eleições. Minha pré-campanha ainda não começou, estamos focados na gestão municipal”, afirmou Germino.

O empresário Anderson Paes (PL), foi lançado pré-candidato pelo Partido Liberal e terá ao seu lado o apoio bolsonarista, através do presidente estadual do partido, deputado federal, Marcos Pollon (PL) e do núcleo nacional do partido, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O pré-candidato escreveu em um post, “O silêncio dos bons está permitindo que o barulho dos maus ensurdeça nossa sociedade. Chegou o momento de erguer a voz pela voz, pela justiça e pela sociedade”, disse. Para disputar as eleições em 2024, o empresário pediu afastamento da presidência da Associação Comercial e Empresarial de Batayporã.

O terceiro pré-candidato foi lançado pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro), é o empresário e ex-vereador, Edmilson Gaiseiro. Gaiseiro terá o apoio do núcleo forte do MDB, que inclui o ex-prefeito André Puccinelli e o presidente estadual Valdemir Moka. No município tem ainda, o apoio dos ex-prefeitos: Jercé Eusébio, Jorge Takahashi e Édson Ibrahim, além do presidente do diretório municipal do MDB, vereador Mauricio Ribeiro.

Segundo o presidente estadual, Valdemir Moka, o MDB pretende lançar candidaturas próprias em pelo menos metade dos 79 municípios. “Em Batayporã, o martelo foi batido por mim, pelo ex-governador André e por deputados estaduais, além de companheiros emedebistas no município. Nosso pré-candidato é o Gaiseiro”, afirmou Moka. O presidente complementou ainda, que os pré-candidatos do MDB terão total apoio da legenda. “Vamos estar juntos, desde a escolha dos nomes até o fechamento das urnas”, garante.

Racha no PT

As pré-candidaturas de Germino Roz (PSDB) e Edmilson Gaizeiro (MDB), acabaram levando o PT (Partido dos Trabalhadores) do município a rachar. Isso porque, o partido não conseguiu construir unanimidade para se posicionar nas eleições municipais deste ano. Por conta disso, seis meses antes do pleito eleitoral, houve desfiliação em massa, levando parte da legenda a defender uma pré-candidatura, parte outra. O Professor Danilo Leite, por exemplo, que vinha trabalhando uma pré-candidatura a vereador no Partido dos Trabalhadores foi para o MDB. A Professora Sônia Nantes, se filiou ao Republicanos e o Luciano do Posto, foi para o Solidariedade. Esse grupo se alia ao projeto do MDB em Batayporã. A legenda tem como pré-candidato a prefeito o ex-vereador Edmilson Aparecido dos Santos, o Gaizeiro.

A outra tendência do partido, liderada pelo presidente da legenda José de Oliveira, deve caminhar no projeto de reeleição do Prefeito Germino Roz (PSDB). O grupo também conta com o vereador Vanderlei do Ônibus, que vai disputar a reeleição. E também, com o servidor Roberto Guarda. Roberto é atual chefe da Guarda Municipal.

Com esse cenário para as eleições municipais em 2024, a comunidade aguarda ansiosa por debates e propostas concretas, que possam direcionar o futuro de Batayporã.

Estatísticas

O município de Batayporã fica perto da cidade de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Dentro de sua área de influência, a cidade atrai a maior parte dos visitantes para logística de transportes. Batayporã é o 4º município mais populoso da pequena região de Nova Andradina, com 10,7 mil habitantes. O PIB da cidade é de cerca de R$ 603,2 milhões de reais, sendo que 44,5% do valor adicionado advém da agropecuária, na sequência aparecem as participações da indústria (22,3%), dos serviços (18,2%) e da administração pública (15%).

Com esta estrutura, o PIB per capita de Batayporã é de R$ 53,1 mil, valor superior à média do estado (R$ 50,1 mil), mas inferior à grande região de Dourados (R$ 56,8 mil) e à pequena região de Nova Andradina (R$ 63,3 mil).

Já quanto ao número de eleitores, de acordo com o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), o município possui, ?8.336 eleitores, sendo ?4.080 masculino e 4.256, feminino. Quanto à escolaridade: 589 eleitores são analfabetos, 726 leem e escrevem, 3.004 possuem o fundamental incompleto, 424 o fundamental completo, 1.646 possuem o ensino médio incompleto, 1.259 médio completo, 247 possuem superior incompleto e 441 superior completo.

