São Gabriel do Oeste tem 10 pré-candidatos na sucessão da prefeitura

Com uma das maiores rendas per capita do Estado (R$ 80,7 mil/2021), São Gabriel do Oeste, município a menos de 140 km da Capital, é o portal da região norte do Estado. A cidade é polo do agronegócio, sendo um dos maiores produtores de soja, milho e sorgo. A cidade também é destaque na criação de gado, produção de ovos, entre outros. Além disso, São Gabriel do Oeste também é conhecida como “Capital da Suinocultura”. O panorama positivo da suinocultura é demonstrado publicamente uma vez por ano, em uma festa cultural e gastronômica – a Festa do Leitão no Rolete. Na sua 27ª edição, é uma das maiores atrações turísticas de Mato Grosso do Sul, reunindo mais de 25 mil pessoas em um evento que promove a difusão da qualidade da carne suína no Estado. Hoje, durante a festa, são consumidos cerca de 250 leitões assados.

Para manter e ampliar esses dados econômicos e de desenvolvimento tão positivos, a população de São Gabriel do Oeste, terá um peso maior de responsabilidade ao escolher seu próximo prefeito, em 2024. Opções não faltarão, já que, no momento, a cidade tem pelo menos 10 pré-candidatos para assumir o posto. É nesses momentos que sempre vem a reflexão: manter o partido ou arriscar uma mudança? Muitos preferem não mexer com que está indo bem, mas outros levam em consideração a importância da alternância no poder, como algo saudável para a democracia.

Quem ocupa, atualmente, a prefeitura é o PSDB, com Jeferson Tomazoni. O prefeito não concorre em 2024, por já ter sido reeleito, mas pretende fazer seu sucessor. Para isso, já saiu na frente dos concorrentes, assumindo o diretório municipal e lançando oficialmente seus três pré-candidatos, que concorrerão internamente para definir o nome escolhido pelo partido. São eles: o vereador licenciado e atual secretário de Saúde, Geraldo Rolim, o vereador Vagner Trindade e o ex-prefeito, Sérgio Marcon. Além deles, são citados como pré-candidatos: vereador Rogério Rohr (PSD), vereador e presidente da Câmara, Fernando Rocha (União Brasil), vice-prefeito Valdecir Malacarne (PP); vereadora Kalícia de Brito (MDB), Dr. Clodoaldo (Republicanos), ex-vereadora e presidente do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de São Gabriel do Oeste, Rose Pires (MDB) e do ex-prefeito Adão Rolim.

Em vídeo de lançamento das pré-candidaturas, o prefeito Jeferson Tomazoni defende a continuidade da sua gestão como o melhor para São Gabriel. “Essa responsabilidade para a continuidade, para a escolha de pessoas preparadas para gerir nossa cidade é nossa. Sua, minha e de todos nós, que moramos aqui. Escolher o futuro prefeito é uma imensa responsabilidade, porque é quem vai administrar o nosso município, junto com o governador, administrando nosso Estado”, declarou.

Pesquisas de preferência populares realizadas nos últimos meses de 2023, apontam como favoritos do povo, os nomes do ex-prefeito Sérgio Marcon (PSDB) e do vereador Rogério Rohr (PSD).

Rogério Rohr (PSD) é oposição da administração atual no município. Em um episódio totalmente controverso, Rohr foi cassado pela Câmara Municipal porque derrubou um muro para denunciar a obra malfeita pelo prefeito Jerferson Tomazoni (PSDB), que custou R$ 400 mil aos cofres públicos. A decisão foi revertida na Justiça. Agora, seu nome aparece como um dos mais fortes na disputa para prefeito em 2024.

“Fui cassado pelo sistema, no final do meu primeiro mandato, por denunciar a má qualidade de obras em andamento no município. Revertida a situação, fui reeleito como o segundo vereador mais votado, tenho tido o apoio da população que tem em mim o seu representante, aquela voz que se rebela contra as mazelas administrativas maquiadas sob forte aparato midiático e por isso que eu quero ter a oportunidade de governar a cidade em que nasci, cresci e quero o melhor para todos. Ou seja, governar para as pessoas e não para atender a grupos financiadores de campanha”, declarou Rohr.

O pré-candidato destacou ainda que apesar da ótima situação econômica do município, ainda existe parte considerável da população em condições bem menos favoráveis. “Em que pese a situação econômica de nosso município figurar entre os primeiros do Estado, temos cerca de 15% da população atendida pelos programas sociais em nível federal, estadual e municipal e é para eles e por eles que continuaremos a levantar a nossa bandeira de defesa e representatividade”, disse.

De acordo com o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), São Gabriel do Oeste possui 22.366 eleitores, sendo 10.738, do sexo masculino e 11.628, do sexo feminino. Quanto à escolaridade, 657 pessoas são analfabetos; 1.548 leem e escrevem; 6.909 possuem o ensino fundamental incompleto; 1.398 têm o fundamental completo; 3.905 possuem o ensino médio incompleto; 4.662 têm médio completo; 983 têm superior incompleto e 2.304 possuem o superior completo.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), São Gabriel do Oeste é o 3º município mais populoso da pequena região de Campo Grande, com 29,6 mil habitantes. O PIB da cidade é de cerca de R$ 2,2 bilhões de reais, sendo que 38% do valor adicionado advém dos serviços; na sequência, aparecem as participações da agropecuária (37,7%), da indústria (12,6%) e da administração pública (11,7%). Com esta estrutura, o PIB per capita de São Gabriel do Oeste é de R$ 80,7 mil, valor superior à média do Estado (R$ 50,1 mil), da grande região de Campo Grande (R$ 50,5 mil) e da pequena região de Campo Grande (R$ 42 mil).

Por Daniela Lacerda

