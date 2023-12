Feriados em 2024 favorecem comércio com menos folga

Dados da CNC apontam que prejuízo será 4% menor em relação a 2023

Nesta semana, na última quinta-feira (28), em ritmo de fechamento de ano, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços publicou as datas dos feriados nacionais que devem reger o descanso de toda a população brasileira, em 2024. Para a surpresa positiva dos comerciantes, com mais dias úteis, é possível que haja menos perdas rentáveis para o comércio.

Conforme avaliado em lista, serão pelo menos dez feriados em âmbito nacional. Pela análise, quatro destes cairão em finais de semana. A lista é voltada ao funcionalismo público de órgãos e entidades e ainda norteia o empresariado, que deve traçar estratégias para que os trabalhadores e para que a prestação de serviço não sofra prejuízos.

Conforme a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), os feriados favorecem alguns setores da economia, como o turismo, mas geram prejuízos ao comércio, devido à queda no nível de atividade e elevação dos custos de operação, como, por exemplo, o pagamento de horas extras.

De acordo com dados levantados pela CNC, com mais dias úteis, em 2024, as perdas do comércio com os feriados serão um pouco menores em comparativo com este ano. O cálculo médio da CNC é de que cada feriado em dias úteis tenha gerado prejuízo de R$ 3,22 bilhões ao varejo nacional, neste ano.

Para 2024, o prejuízo do setor, em decorrência dos feriados nacionais, deverá ser de R$ 27,92 bilhões, 4% menor do que em 2023, quando o prejuízo fechará o ano em R$ 28,99 bilhões.

Feriados de 2024

– 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional) – Segunda-feira

– 13 de fevereiro, Carnaval – Terça-feira

– 29 de março, Paixão de Cristo (feriado nacional) – Sexta-feira

– 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional) – Domingo

– 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) – Quarta-feira

– 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional) – Sábado

– 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) – Sábado

– 2 de novembro, Finados (feriado nacional) – Sábado

– 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional) – Sexta-feira

– 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) – Quarta-feira

– 25 de dezembro, Natal (feriado nacional) – Quarta-feira

