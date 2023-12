Mensagem por Padre Rosenei Pauli

Ainda no caso de que tu chegasses ao extremo de já não amar-Me, Eu continuaria amando-te sempre. Ainda no caso de que já não quisesses fazer em ti o silêncio necessário para ouvir-Me, Eu continuaria disposto a falar-te ao ouvido. É assim como todo o pecador Me encontra: esperando-o. Ninguém pode medir o Meu Amor; é Imenso e Incalculável.

A Minha Ternura, igual; pois o Meu Amor é essencialmente terno. Por isso, quando te digo que tenho Sede, apelo à tua ternura. Busca em teu coração um olhar sobre a Minha Vida e sobre a Minha Morte, e para satisfazer o Meu direito ao teu carinho, dá-Me, dá-Me carinho ao longo de todo o teu dia, e nunca será demais… Vós todos fostes criados para amar- -Me.

As vossas potências estão ordenadas a isso; então, não deveis desviá-las para outras coisas, porque isto provocaria os ciúmes de Deus. Adorai ao vosso Fim, atuai para o Único. Não crês que Me sinto muito satisfeito quando Me chamas de ‘teu Único’? Mas pensa que te seria proveitoso dizer-Me mais; o teu coração se esquenta quando Me dás os nomes mais escolhidos.

Não de outro modo: quando encontras uma bela palavra para dizer aos demais, eles se sentem confortados como por um raio de sol, à diferença das palavras ásperas, que entristecem a vida. E Eu conto contigo para embelezar a vida dos outros. Tu podes consegui-lo mediante os Dons que te fiz; não deixes de fazê-lo em união com a Alegria que tive quando Eu A dava aos enfermos, aos pecadores, aos possessos.

Há tanta gente que vive possuída pela tristeza ou pela malignidade! Pensa em Mim e libera-as de sua carga com graça, com um sorriso. Acende o teu olhar no Meu e a tua alegria na Minha; então és forte, porque Eu te sustento. Começa já, com o teu coração no Meu.

