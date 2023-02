Santiago Peña é o candidato favorito na eleição no Paraguai

No próximo dia 30 de abril, os eleitores do Paraguai irão às urnas para a escolha dos novos governantes e congressistas do país, para mandato com duração de cinco anos. Na disputa pela Presidência da República, 13 chapas foram registradas no Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE).

Apesar do grande número de candidatos, pesquisas de intenção de voto apontam polarização entre os candidatos Santi Peña, do Partido Colorado, e Efraín Alegre, cuja Concertação Nacional reúne o tradicional Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA) e movimentos de centro e de esquerda.

A 12 semanas das eleições gerais, o candidato presidencial do Partido Colorado, Santiago Peña, está à frente de Efraín Alegre por mais de 21 pontos, segundo o levantamento da consultora Ati Snead divulgado na quinta-feira passada.

O economista e ex-ministro das Finanças Santiago Peña totaliza uma intenção de voto de 46,2 pontos para a Lista 1, tendo em vista as eleições de 30 de abril; seguido mais atrás pelo presidente do Autêntico Partido Radical Liberal (PLRA) em acordo com outros partidos da oposição, com 24,9 pontos. Em seguida estão o ex-chanceler Euclides Acevedo (6,5), o ex-senador Payo Cubas (4,2) e o ex-jogador de futebol José Luis Chilavert (1,2), entre outros.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Irmão de prefeito assassinado vence eleições em Pedro Juan Caballero