Irmão de prefeito assassinado vence eleições em Pedro Juan Caballero

Ronald Acevedo, do Partido Liberal, é o novo prefeito de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, a 340 km de Campo Grande. As eleições aconteceram ontem (30), no mesmo dia que o pleito no Brasil. O político é irmão do ex-prefeito, José Carlos Acevedo, assassinado em maio deste ano.

Ele recebeu 23 mil votos, 11 mil a mais que o segundo colocado, Julio Vega, do Partido Colorado. Luis Gabriel Genes, do Partido Pátria Querida, recebeu apenas 300 votos.

O parlamentar renunciou ao cargo de governador do departamento de Amambay para disputar a eleição. Ele derrotou seus dois adversários e mantém o comando político da cidade. Desde 2006, Pedro Juan Caballero é governada pela família.

Ronald Acevedo vai ocupar a cadeira do irmão, José Carlos Acevedo, 51, assassinado por pistoleiros em maio deste ano. Como no Paraguai não existem cargos de vice-prefeito e vice-governador, foi preciso realizar eleições extemporâneas para definir o novo administrador.

Antes das eleições, Pedro Juan Caballero estava sendo administrada pela ex-presidente da Câmara, Carolina Yunis, mulher de Ronald.

Nesta segunda feira, a vitória de Ronald Acevedo como novo prefeito eleito de Pedro Juan Caballero deve ser oficializada pelo TSJE (Tribunal Superior de Justiça Eleitoral). Seu mandato deve durar até até 2026, uma vez que José Carlos Acevedo ainda não tinha tomado posse para o novo mandato, quando foi executado.

