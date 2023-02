Operação Carnaval no MS registra queda de 33% em acidentes nas rodovias estaduais

A Operação Carnaval, realizada pelo BPMR (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, resultou em uma queda de 33% no número de acidentes, nas rodovias que cortam o estado. Além disso, a ação resultou na apreensão de drogas e cigarros, bem como na prisão de criminosos e autuações por infrações de trânsito.

Balanço da Operação revelou queda de 33% no número de acidentes registrados no período de 17 a 22 de fevereiro de 2023. A ação contou com equipes extras e um planejamento estratégico para reforçar o policiamento em todas as regiões do estado, com atenção especial às rodovias com maior fluxo turístico.

Foram abordadas 3.622 pessoas e 2.934 veículos, resultando na condução de três pessoas para a delegacia, na prisão de um foragido da justiça e na recuperação de um veículo roubado. A operação também resultou na apreensão de 500 kg de maconha e 950 pacotes de cigarro.

Destaca-se a redução de 33% no número de acidentes em relação a 2021, tendo sido atendidos apenas seis acidentes durante a ação. Além disso, houve uma redução de 55% no número de pessoas lesionadas. No entanto, infelizmente, foi registrado um óbito, contra nenhum no ano anterior.

Durante a fiscalização, foram flagradas infrações de trânsito como conduzir veículo com licenciamento vencido, não uso de cinto de segurança, veículo com defeito no sistema de iluminação ou lâmpadas queimadas, deixar de manter acesa luz baixa dos faróis, conduzir veículo em mau estado de conservação comprometendo a segurança. No total, foram autuadas 494 infrações de trânsito.