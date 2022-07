Equipes da Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (12) mais uma investigação contra fraudes do auxílio emergencial, pagos em 2020 e 2021 por causa da pandemia de covid-19. A ação foi denominada como operação “Miser Fraudis”, onde os policiais da PF cumpriram mandado de busca e apreensão na cidade de Batayporã, município localizado a 309 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Dourados Agora, os mandados de prisão foram expedidos pelo Juízo Federal de Dourados. A busca e apreensão ocorreu na residência de um dos suspeitos, que foi identificado como responsável por diversas fraudes ao sistema da Caixa Tem, desviando valores de terceiros, por meio de geração de boleros e de transferências em favor de contas criadas.

Segundo a Polícia Federal, os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato previdenciário e associação criminosa, com penas que somadas podem chegar a 8 anos de reclusão (§3º do art. 171 e art. 288 do Código Penal).