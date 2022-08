Salles e Janones protagonizam briga nos bastidores do debate presidencial

O deputado federal André Janones (Avante) e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles precisaram ser contidos por seguranças após protagonizarem uma briga nos bastidores do debate presidencial, realizado na noite de ontem (28) e transmitido pela tv bandeirantes.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Salles reagiu a uma fala do ex-presidente Lula (PT) a respeito desmatamento, o candidato do partido dos trabalhadores argumentou que em seu governo a Amazônia registrou os menores índices de desmatamento.

A fala gerou revolta no ex-ministro que contestou a informação, momento em que Janones, apoiador de Lula, começo a gravar a reação de Salles o que desencadeou uma discussão. Os ânimos se exaltaram e os seguranças precisaram separar os dois para evitar agressão física.

Debate

O primeiro debate presidencial de 2022 contou com a presença de cinco dos 12 candidatos que disputam a presidência do Brasil: o atual presidente da república Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, o candidato do PDT Ciro Gomes, Felipe D’avila (Novo) e a das senadoras por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil)

O debate foi realizado em formato de pool com a participação do UOL, Folha de S.Paulo e TV Cultura.

Confira o vídeo:

