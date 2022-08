Homem tenta estuprar duas estudantes em estrada rural

Duas amigas conseguiram fugir de tentativa de estupro na noite de sábado (27), na cidade de Chapadão do Sul, na região Norte do Estado. As vítimas têm idade de 16 e 19 anos e foram levadas para uma estrada rural por um homem que havia oferecido carona.

Elas contaram à polícia que estavam bebendo e ouvindo música com alguns colegas perto da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), até que a Polícia Militar chegou e mandou todos irem embora, já que o local não era apropriado.

As duas resolveram voltar para casa a pé, entretanto foram abordadas pelo homem que ofereceu carona a elas. Em determinado momento, o indivíduo mudou a tragetória e tomou o caminho de uma estrada rural e sem movimentação.

O homem parou o veículo e tentou abusar das vítimas. Elas conseguiram sair do carro e fugir. De acordo com boletim de ocorrência, elas ficaram escondidas no matagal até o rapaz ir embora e então começaram a caminhar e gritar pedindo socorro.

O morador da fazenda que estavam ouviu os gritos de socorro, entretanto não conseguiu encontrar ninguém. Dessa forma, ele pegou a camionete e começou a procurar as vítimas.

Ele conseguiu encontrá-las e ofereceu atendimento. Elas foram levadas para o hospital. A polícia foi acionada, mas não encontrou o suspeito da tentativa de estupro até o momento.

