Bolívia e Peru mostraram interesse na Rota Bioceânica, diz ministro

O Coordenador-Geral de Integração de Infraestrutura da América do Sul, do Ministério das Relações Exteriores, o ministro João Carlos Parkinson de Castro, esteve em Campo Grande na manhã de hoje (29) apresentando o projeto da Rota Bioceânica aos gestores municipais. Segundo o ministro, além da Argentina e Chile, há mais países interessados em participar deste planejamento que vai interligar Antofagasta, norte do Chile até Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

“A Rota Bioceânica vai pegar entre Antofagasta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, passando pelo Paraguai até Campo Grande. Nessas últimas conversas que tive com esses países da América do Sul, onde tive oportunidade de apresentar o projeto, Bolívia e Peru mostraram total interesse em participar deste planejamento. A Bolívia mesmo pretende já iniciar neste ano a construção de novas hidrovias. No caso do Peru, eles querem interligar diretamente a cidade de Iquique (CHI), que também mostrou interesse de participar ativamente do projeto da Rota Bioceanica”, comentou ao Portal O Estado Online.

Segundo Parkinson, o projeto da Rota Bioceânica em conversas com outros países já causou uma pequena intriga com o Porto de Santos (SP) e Paranaguá (PR). Mas segundo o Coordenador-Geral de Integração de Infraestrutura da América do Sul, vê essa pequena intriga como um jogo de interesse. “Uma ponte que vai interligar Porto Murtinho com o Paraguai será construída e custará US$ 103 milhões de dólares, o que ajudará a diminuir esse trajeto. Quando apresentamos esse projeto aos representantes do Porto de Santos (SP) e de Paranaguá (PR), já olharam com bastante desconfiança. O principal objetivo da Trans-Chaco é criar alternativas que melhorem condições logísticas com custo menores. Com isso tudo, as empresas vão economizar mais de mil quilômetros, fora combustível e outros gastos. Vejo essa desconfiança deles mais um jogo de interesses”

De acordo com o planejamento da Rota Bioceânica, a rodovia que deve interligar Antofagasta até Campo Grande ficará pronta até final de 2024 e custará aos cofres aproximadamente US $443 milhões que deve ligar o norte do Chile, passando por Carmelo Peralta até a capital sul-mato-grossense.

