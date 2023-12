A quarta-feira deve ser tempo instável em Mato Grosso do Sul. A temperatura não deve passar dos 35ºC.

Campo Grande tem céu com alguns nuvens e registra 23ºC nesta manhã. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima deve atingir os 34ºC.

Para a região pantaneira as máximas previstas são de 35ºC em Porto Murtinho e Corumbá, e 33ºC em Coxim. No sul do Estado as máximas são de 32ºC em Dourados e 29ºC em Ponta Porã.

Outras máximas para esta quarta-feira são de 34ºC em Três Lagoas, 32ºC em Bonito, Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Maracaju, e 31ºC em Chapadão do Sul, Naviraí e Ivinhema.

Termina nesta manhã o alerta do Inmet para risco de chuva intensa na maior parte do Estado. Há possibilidade de rajadas de vento de 60 km por hora.

Saída de férias de secretário pode ser a despedida do governo

Dada como certa a saída do governo do Estado do secretário Pedro Caravina (PSDB),

do primeiro escalão de Eduardo Riedel (PSDB), a dúvida é quando isso se tornará, de

fato, verdade. Até o governador chegou a brincar com a situação, dizendo em agenda,

na última semana, com ministros, que Caravina estava “numa crise existencial”.

Apesar de insistir em não cravar o dia da saída com antecedência, Caravina vem dando sinais em doses homeopáticas para a imprensa. As últimas dessas doses vieram por meio da coluna de Fernando Soares e do anúncio de férias do governo do Estado. Segundo informações, o secretário de Governo estará de férias de 2 a 16 de janeiro. Para quem já disse que pretende sair do cargo no começo de 2024, seria muito natural ele nem retornar das férias e já se desligar oficialmente. No entanto, tudo indica que o mistério será mantido até seu nome sair no Diário Oficial, por razões desconhecidas. De acordo com a assessoria do secretário, sua saída ainda é indefinida e ele deve retornar à secretaria após os dias de descanso.

No período de férias do secretário fica no seu lugar o adjunto, Frederico Felini, que é um dos nomes cotados para assumir sua vaga, enquanto ele, apesar de despistar, deve reassumir seu cargo de deputado na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), no retorno do recesso, em fevereiro. Caravina também terá outro foco em 2024 – ajudar eleger a esposa à prefeita de Bataguassu, Wanderleia, nome do PSDB para a sucessão do prefeito Otsubo (MDB).

A decisão de Caravina reflete diretamente em outro nome do PSDB, o deputado João César Mattogrosso, que abdicou da sua vaga como vereador para assumir a cadeira, na Alems. Na última sessão na Casa de Leis, inclusive, o clima entre ele e os colegas era de despedida. A deputada Lia Nogueira (PSDB) chegou a postar uma foto com mensagem, dizendo: “Última sessão de 2023 com meu amigo JC Mattogrosso. Vou sentir saudades da bancada lado a lado e das nossas conversas! Brilhe João, porque você é luz”, postou.

Ida ao governo

Muito ligado à família do ex-governador Azambuja, Mattogrosso não deve ficar “a ver navios”, devendo assumir algum outro cargo ou pasta. Com a saída de Caravina, fica aberta a vaga de secretário de Governo, que tem como favorito Frederico Felini. Nesse caso, João César poderia ficar como adjunto ou ocupar a cadeira que agora está vazia, de Flávio Britto, exonerado por ter sido alvo de busca e apreensão em operação do MPMS contra corrupção.

Ao jornal O Estado, o deputado João César Mattogrosso (PSDB) disse que “tudo indica que Caravina retorna para a Assembleia Legislativa, agora no início de 2024, nos inícios dos trabalhos do Legislativo Estadual”.

Sobre o seu futuro, João César disse que não tem nada definido. “Para mim, por um lado, a gente fica feliz, pois nosso nome está sendo lembrado em várias situações, porém, não me traz nenhum tipo de segurança, pois não partiu do governador.”

O deputado se sentará com o governador somente após o recesso. “A conversa que eu tive com o governador é que ano que vem, assim que ele retorna aos trabalhos, a gente vai sentar e vai conversar para que, juntos, a gente possa, porventura, isso acontecendo, definir o melhor espaço, não só para a gente, mas, com toda a certeza, para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento do Estado do Mato Grosso do Sul.”, revelou.

Por – Daniela Lacerda

