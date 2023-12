Apenas 46 pessoas se imunizaram no plantão de aplicação na Capital

Conforme o jornal O Estado informou, na edição anterior, a Prefeitura de Campo Grande realizou, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), um plantão de vacinação nos dias 23 e 25 de dezembro. Contudo, apenas 46 pessoas foram vacinadas contra a covid-19 em Campo Grande. As unidades UBS 26 de Agosto e Dona Neta e na USF Moreninhas ofereceram atendimento, das 7h às 17h, sem intervalo para almoço. No Pátio Central Shopping, a vacinação ocorreu das 9h às 16h e no Bosque dos Ipês, das 10h às 17h.

No dia 25, segunda-feira, apenas duas unidades estavam funcionando. Durante a semana, a vacinação contra a covid-19 acontece em mais de 50 unidades básicas e de saúde da família. É importante ressaltar que, atualmente, Campo Grande possui mais de 85% de toda a sua população vacinada com ao menos duas doses.

O Boletim Epidemiológico semanal, divulgado ontem (26), revela que quatro anos após o aparecimento da doença, ainda são registrados casos de contágio e morte, reforçando a necessidade de manter a vacinação em dia.

Foram registrados 477 novos casos e quatro óbitos, totalizando 622.486 conta minações e 11.169 mortes em Mato Grosso do Sul. No Brasil, já são 38,13 milhões de casos, 708 mil falecimentos e, em todo o mundo, 772 milhões de contaminações e 6,988 milhões de óbitos.

Por – Thays Schneider

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.