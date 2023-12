Câmara promulga PL que institui salário de R$ 26 mil para vereadores a partir de 2025

O Projeto de lei que fixa salário dos vereadores de R$ 18.991,69, para R$ 26 mil, foi promulgado pelo presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB). A publicação foi feita no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta terça-feira (26).

Conforme o texto, a correção inicia no começo do ano, mas em janeiro o salário será de R$ 24.754,59. Depois, passa para R$ 26.080,98, correspondente a 75% do subsídio mensal dos Deputados Estaduais de Mato Grosso do Sul.

A proposta 11.212/23 da mesa diretora que institui o reajuste foi aprovada na última sessão do ano, dia 19 de dezembro, em meio a 18 projetos em regime de urgência.

Na ocasião, o líder da Câmara disse que o reequilíbrio não se trata de um benefício para os vereadores em exercício, e sim, para quem estará na função em 2025.