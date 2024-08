Saiba quem são os vices que completam chapas de candidatos na Capital

Escolhido tem de agregar ao candidato principal e é definido estrategicamente

Fruto de coligação ou chapa pura, os vices dos candidatos a Prefeitura de Campo Grande já foram anunciados e desde sexta-feira (16), já concorrem oficialmente na campanha eleitoral, mas quem são eles? O jornal o Estado reuniu o perfil de cada um. Confira:

Beto Pereira (PSDB)

Vice: Coronel Neidy Nunes (PL)

Nascida em Coxim, Neidy Nunes Barbosa Centurião é mãe de dois filhos, tem 30 anos de carreira militar, tendo iniciado em 1994. Subiu ao posto de 2º Tenente QOPM quatro anos depois e em 2002, liderou um projeto social parte da Fundação do Centro de Equoterapia da PMMS.

Em 2018, tornou-se Coronel do Quadro de Oficiais da Polícia Militar, desempenhando diversas funções de comando e administração em Corumbá e Dourados, inclusive como Comandante do 2º Pelotão de Policiamento Montado e Diretora Administrativa da Policlínica da PMMS.

Em 2023 foi a primeira mulher promovida ao posto de Coronel na história da Polícia Militar ao assumir o Comando-Geral, cargo do qual foi exonerada para concorrer às eleições.

Adriane Lopes (PP)

Vice: Camilla Nascimento de Oliveira (Avante)

Graduada em Odontologia pela Universidade de Cuiabá – UNIC e pós graduada em Dentística Restauradora, Camilla Nascimento veio do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande.

Atuou como Presidente da Fundação de Saúde e como Secretária Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste. Criou e atuou na Primeira Comissão de Auditoria, Avaliação e Controle da Saúde do Municipio.

Foi Gerente de Odontologia do SERVIMED (Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal de Campo Grande). Seu último cargo foi como Diretora-Presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, do qual foi exonerada para a campanha eleitoral.

Rose Modesto (União Brasil)

Vice: Roberto Oshiro (União Brasil)

Advogado tributarista e empresário, diretor primeiro-secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Roberto Oshiro defende a liberdade econômica, na livre iniciativa, na parceria com o poder público.

Advogado há mais de 20 anos, Roberto atuou em diversas negociações de Política Tributária, Econômica e de Desenvolvimento para o setor empresarial e produtivo de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Assessor e Consultor Legislativo e de Relações Parlamentares de entidades da Sociedade Civil Organizada, atuando ativamente desde 2013 junto à Câmara Municipal de Campo Grande, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal) para defesa e encaminhamento de normatizações e viabilidade de Projetos e Pautas importantes para os setores empresariais.

Camila Jara (PT)

Vice: Zeca do PT

Ex-governador, bancário aposentado pelo Banco do Brasil e atual deputado estadual, Zeca do PT é pai de três filhas e começou sua carreira política como um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul, além de ter militado no Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região, entidade da qual foi presidente.

Em 1990, tornou-se o primeiro deputado estadual a ser eleito pelo PT no estado e reeleito em 1994. Foi candidato e eleito a governador de Mato Grosso do Sul nas eleições de 1998 e reeleito em 2002. Foi candidato a vereador em Campo Grande, sendo eleito com 13.010 votos em 2012.

Nas eleições de 2014, foi eleito deputado federal. Foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2022, sendo o terceiro deputado estadual mais bem votado no estado e contribuindo decisivamente para a eleição da bancada do PT na Assembleia Legislativa.

Beto Figueiró (NOVO)

Vice: Cynthia Duailibi (NOVO)

A campo-grandense, Dra. Cynthia Duailibi, médica anestesiologista há 19 anos é empreendedora em marketing digital. Mãe de duas filhas, dedica-se tanto à sua família quanto à sua profissão, ela vê a tecnologia como uma ferramenta essencial para aumentar a eficiência dos serviços públicos, promover a transparência e facilitar o acesso da população às informações e serviços essenciais.

A motivação de Dra. Cynthia para se candidatar a vice-prefeita é impulsionada pelo desejo de promover mudanças. Suas principais bandeiras incluem a modernização dos serviços públicos, através da tecnologia, a promoção de uma gestão eficiente e transparente.

Luso Queiroz (PSOL)

Vice: Lya Santos (PSOL)

Formada em administração, Lya Santos é natural de Peruíbe litoral sul de São Paulo, chegou em Campo Grande aos cinco anos de idade com sua mãe e suas duas irmãs que passaram por condições difícieis para se sustentar. Funcionária Pública Estadual e corretora de imóveis, Lya entrou na política em 2020, foi candidata a vereadora e deputada federal pelo partido REDE. Em 2024 assumiu o cargo de Presidente estadual do Partido REDE, hoje atua em vários movimentos em defesa da mulher e da comunidade LGBTQIA+.

Ubirajara Martins (DC)

Vice: João Faria (DC)

O empresáro, João Faria, natural de floreal, São Paulo, mora em Campo Grande desde 1973, já foi locutor na cabine som da rodoviária. Foi um dos primeiros atletas paraolimpicos do Brasil, fundador do movimento das pessoas com deficiência em Mato Grosso, ex-presidente da Associação dos Deficientes Físicos de MS, ex-presidente da Federação dos Deficientes Físicos do MS.

Ex-Presidente do Conselho Municipal Das Pessoas Com Deficiência, João está engajado na representação de PCDs (pessoas com deficiência) e dos idosos, junto com suas famílias, na capital, defendendo os direitos e necessidades da comunidade em Campo Grande.

Jorge Batista (PCO)

Vice: Thiago Assad (PCO)

Jornalista e escritor, Thiago Assad é coordenador do coletivo de artistas GARI (Grupo por uma Arte Revolucionária e Independente).

Militante ativo pelo PT se filiou ao PCO em 2018 atendendo ao ‘chamado’ do ativismo. Em 2020, foi candidato à prefeitura de Campo Grande pela primeira vez pelo, partido, e candidato a deputado federal em 2022. Participou de diversas campanhas protagonizadas pelo PCO desde então, a mobilização pela libertação do presidente Lula, a primeira manifestação por vacinas e da campanha “Fora Bolsonaro”, em maio de 2021.

Papel do vice

O professor doutor de ciência política da UEM (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Ailton Souza, destacou a importância do vice para uma campanha de chapa majoritária e que escolha envolve estratégia. “Nunca é uma pessoa aleatória, estrategicamente, as chapas têm pensado em um segundo nome, com potencial de agregação do candidato a prefeito”.

A posição e perfil do vice também podem influenciar “Quais atividades ele ocupa, é uma pessoa conhecida? Tudo isso agrega porque se pensa na continuidade do governo, mesmo que não aja uma reeleição. Numa disputa mais acirrada, podemos ver que o candidato a vice é um catalisador de votos importantes”, lembrou Ailton.

O cientista político também observou sobre a diferença do peso do vice em chapa pura ou coligação/federação. “Terem o mesmo partido é importante em alguns cenários, mas hoje não vejo tanta vantagem em uma chapa pura, nos fenômenos mais recentes é comum que você faça alianças com outros partidos, uma barganha política, nesse cenário, ter uma chapa pura não é muito significativa, fazer alianças é sempre mais favorável no sentido de agregar votos de outras legendas dentro dessa parceria”, analisou.

Por Carol Chaves