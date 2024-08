Adolescente conduz caminhão boiadeiro e invade três casas em Campo Grande

O dono do veículo teria autorizado o adolescente a conduzir o caminhão

Na noite de ontem (17), no Bairro Jardim Carioca, três casas foram atingidas por um caminhão boiadeiro dirigido por um adolescente, de 16 anos.

De acordo com informações o dono do veículo teria autorizado o adolescente a conduzir o caminhão. Três equipes do Corpo de Bombeiros, Policia militar e a Guarda Civil Metropolitana foram acionadas, mas não houveram feridos, apenas uma mulher que não conseguia sair de casa devido o caminhão ter derrubado dois muros da residência.

A imprudência também resultou na falta de energia para os moradores do bairro, pois a Energisa precisou desligar a rede elétrica do quarteirão para arrumar um padrão que foi atingido.

