Morreu na Santa Casa menino que foi atropelado na saída da escola

O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (14), quando o garoto, que estava em uma bicicleta, foi atingido pelo veículo que invadiu a preferencial

Morreu ontem (17), na Santa Casa, o menino, de 9 anos, que foi atropelado na saída da escola em Santa Rita do Pardo. Ele estava internado em estado grave há três dias.

O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (14), quando o garoto, que estava em uma bicicleta, foi atingido pelo veículo que invadiu a preferencial.

O motorista identificado como Gustavo, prestou socorro a vítima, que foi levado consciente e orientado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porém, o quadro clínico do menino agravou e precisou ser entubado e transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Santa Casa, em Campo Grande.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Santa Rita do Pardo e segue sendo investigado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram