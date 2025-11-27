Mais dois integrantes da quadrilha acusada de furtar condominio de luxo em Nova Andradina são presos

Na noite desta quarta-feira (26), mas dois integrantes suspeitos de furtar um condomínio de luxo em Nova Andradina, foram presos. O primeiro suspeito foi preso na terça-feira (25) em Londrina (PR). Já os novos capturados, que não tiveram suas informações divulgadas, foram encontrados na cidade de Dourados, distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações da Operação, um dos homens apreendidos é pai do jovem preso no Paraná. A segunda fase da ação foi conduzida pela SIG (Seção de Investigações Gerais) de Nova Andradina, com apoio da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e da Guarda Municipal de Dourados.

Com a prisão do primeiro suspeito em Londrina (PR), os agentes policiais realizaram as diligências para localizar os outros envolvidos. Parte do arsenal da quadrilha criminosa foram apreendidas e levada das residências. Além disso, um Onix branco da GM (General Motors) registrado pelas câmeras de segurança do condomínio também foi apreendido.

Conforme o site local, Jornal da Nova, os homens presos em Dourados possuem mandados de prisão aberto expedido pela justiça do Paraná. Ambos são considerados profissionais nesse tipo crime.

Na ocasião do crime, foram furtados um arsenal formado por pistolas e revólveres de diversos calibres, além de joias, além de 7 mil dólares, mil euros e R$ 5 mil, montante que equivale a aproximadamente R$ 49 mil na cotação atual.