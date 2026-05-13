Rudi Fiorese é exonerado da Agesul

O engenheiro e diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Rudi Fiorese, preso nessa terça-feira (12), durante operação do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), foi exonerado do cargo oficialmente. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (13), do DOE (Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul). O anúncio da exoneração já havia sido antecipado ontem mesmo pela assessoria de comunicação do governo.

A exoneração foi assinada pelo governador Eduardo Riedel (PP) um dia depois da operação que levou Rudi à prisão. Ele deve passar por audiência de custódia ainda hoje (13).

Rudi assumiu a direção da Agesul em fevereiro deste ano, entretanto, estava na Agência desde 2023, como diretor-executivo.

Vale lembrar que o engenheiro também foi secretário da Sisep (Secretaria de Obras de Campo Grande) de 2016 a 2023, na gestão do ex-prefeito Marquinhos Trad (PV). Em seguida ele foi exonerado pela prefeita Adriane Lopes (PP).

Além dele, foram presos mais seis pessoas na Operação Buraco Sem Fim. Ele já era investigado na Operação Cascalhos de Areia. A investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, a execução do serviço de manutenção de vias públicas, por meio da manipulação de medições e da realização de pagamentos indevidos.

Os promotores descobriram pagamentos públicos que não correspondem aos serviços efetivamente prestados, com o propósito de permitir o desvio de dinheiro público, o enriquecimento ilícito dos investigados e, como consequência, a má qualidade das vias públicas municipais.

Conforme ainda divulgado, o levantamento indica que, entre 2018 e 2025, a empresa investigada amealhou contratos e aditivos no valor de R$ 113.702.491,02.