Rudi Fiorese é exonerado da Agesul

O engenheiro e diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Rudi Fiorese, preso nessa terça-feira (12), durante operação do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), foi exonerado do cargo oficialmente. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (13), do DOE (Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul). O anúncio da exoneração já havia sido antecipado ontem mesmo pela assessoria de comunicação do governo.
A exoneração foi assinada pelo governador Eduardo Riedel (PP) um dia depois da operação que levou Rudi à prisão. Ele deve passar por audiência de custódia ainda hoje (13).
Rudi assumiu a direção da Agesul em fevereiro deste ano, entretanto, estava na Agência desde 2023, como diretor-executivo.
Além dele, foram presos mais seis pessoas na Operação Buraco Sem Fim. Ele já era investigado na Operação Cascalhos de Areia. A investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, a execução do serviço de manutenção de vias públicas, por meio da manipulação de medições e da realização de pagamentos indevidos.
Conforme ainda divulgado, o levantamento indica que, entre 2018 e 2025, a empresa investigada amealhou contratos e aditivos no valor de R$ 113.702.491,02.