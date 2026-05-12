Ex-secretário da Sisep, Rudi Fiorese é preso durante operação sobre tapa-buracos

O ex-secretário da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Rudi Fiorese, foi preso na manhã desta terça-feira (12), durante uma operação do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), braço do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), a qual investiga contratos de tapa-buracos e manutenção de vias de Campo Grande. Ao todo, sete pessoas já foram presas na ofensiva.

Rudi esteve a frente da pasta de 2017 a 2023. Ele saiu da Sisep um ano após Adriane Lopes assumir a prefeitura.

A prisão ocorreu em um apartamento no Edifício Solar das Garças, localizado na Rua das Garças, no Centro da Capital. De acordo com informações apuradas, cerca de quatro viaturas descaracterizadas chegaram ao local por volta das 6h.

Apesar de ter sido preso na condição de ex-secretário da Sisep, Fiorese ocupa, desde fevereiro, o cargo de diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), órgão do Governo do Estado responsável pela execução e fiscalização de obras públicas. Ele assumiu a função no Estado este ano, após anos como servidor comissionado.

Por meio de nota, a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) esclareceu que tomou conhecimento da operação, e reforçou que Rudi presta esclarecimentos sobre sua atuação anterior na Secretaria de Obras da Capital, período ao qual a investigação se restringe.

“A Seilog esclarece que tomou conhecimento da operação, que apura contratos do Município de Campo Grande, e que não é alvo da investigação. A Seilog acompanha o desenrolar da investigação, e está comprometida em adotar todas as medidas necessárias para garantir a lisura e transparência na administração pública“, informou o governo.

Até o momento, o ex-prefeito da Capital Marquinhos Trad e a atual chefe do Executivo, Adriane Lopes, não se manifestaram sobre o assunto.