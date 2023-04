Ex-candidato ao Governo, Indígena é preso em Dourados

O MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) está analisando a prisão preventiva do ex-candidato ao Governo do Estado, o indígena Magno Souza e dos demais detidos no último final de semana em Dourados por invasão de terras.

No entanto, por serem indígenas, o caso será analisado pela Justiça Federal. Os indígenas estavam no local desde a última quinta-feira (6) e, sem conflitos, o grupo acabou preso. Nove indígenas foram detidos e respondem pelos crimes de ameaça, lesão corporal, esbulho possessório, associação criminosa e porte ilegal de arma.

Magno Souza na época eleitoral de 2022 deu voz ao povo originário e chegou a denunciar ações de jagunços contra seu povo que ficavam escondidos em caixas d´água da Sanesul.

Marçal acabou com sua candidatura impugnada na época.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.