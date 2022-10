Rose vota e acredita no 2º turno: “podemos ter uma mulher governando MS”

A candidata Rose Modesto (União) compareceu, às 10h deste domingo (2), na Escola Municipal Professora Danda Nunes, no bairro Vivenda do Bosque. Agora, Rose aguarda pelos resultados na

concentração do Comitê eleitoral, localizado na avenida Günter Hans, 2300 – bairro Guanandi.

Após o voto, Rose demonstrou ter a expectativa muito positiva. “O projeto dessa candidatura nasceu no coração de muita gente e penso que nós temos, hoje, condições reais de chegar ao segundo turno, exatamente porque não estamos sozinhos. Quem nos incentivou, continuou segurando a nossa mão.”

” Estou otimista, acho que podemos ter uma mulher governando Mato Grosso do Sul.”, conclui a candidata do União. O vice de Rose votou também, Murilo Zauith (União Brasil) foi logo cedo no Colégio Elite Total, na Vila Progresso, em Dourados, para votar nas eleições 2022.

Ao Dourados News, ele citou sobre a oportunidade de participar das eleições, no papel de cidadão, depois de ter se afastado por quase um ano por problemas de saúde ocasionados pela COVID-19. Acesse também: Marquinhos Trad vota confiante e acreditando no fim de denúncias