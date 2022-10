Marquinhos Trad vota confiante e acreditando no fim de denúncias

O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad (PSD), votou com bastante confiança na manhã deste domingo (2), na Escola Municipal Virgílio Alves de Campo, na Rua Jamil Basmage, região do Bairro Mata do Jacinto, na Capital.

Para a imprensa, o ex-prefeito por Campo Grande disse acreditar que, após as eleições, as denúncias de supostos abusos sexuais cometidos por ele irão desaparecer. “Quem me protege não dorme, Deus sabe de todas as coisas.”

Sobre as últimas pesquisas mostrando Trad atrás dos outros candidatos nas intenções de votos, Marquinhos afirma crer apenas nas pesquisas de Deus e do povo.

“Tenho recebido o apoio do povo de mato grosso do sul, das pessoas que querem um estado com melhor qualidade de vida. Com amor e alegria, fiz uma campanha buscando mostrar para as pessoas que a construção é melhor do que a destruição”, conta.

No mesmo colégio votou a atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. “Independente do candidato que chegar ao pleito, o meu foco agora é em Campo Grande.”

“O candidato que for eleito para o governo nós vamos buscar trabalhar juntos pelo bem da população da nossa capital. Sabemos que eleição muito polarizada, muito difícil, mas eu acredito que não vai chegar um extremo e que as pessoas vão respeitar aqueles que vão chegar ao pleito.” Acesse também: Riedel está convicto de que estará no segundo turno

