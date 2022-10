Na Capital, Rhiad vota e quer ser a voz do povo na Assembleia Legislativa

Última pesquisa eleitoral divulgada deu vitória do advogado dentro do União Brasil, com 1,30% da preferência dos eleitores

O advogado Rhiad Abdulahad, candidato a deputado estadual pelo União Brasil com o número 44333, voltou, no fim da manhã deste domingo (02/10), no Colégio Paulo Freire, em Campo Grande (MS), e estava bastante confiante em um resultado positivo.

Na última pesquisa divulgada na sexta-feira (30) pelo Instituto Ranking Brasil, Rhiad apareceu com 1,30% da preferência dos eleitores, o que matematicamente o coloca como um dos eleitos do partido, que deve fazer três nomes para a Casa de Leis.

“Estou muito confiante e tenho certeza que o nosso trabalho foi feito e a população vai escolher aquele que melhor pode representá-la. Quero reforçar que a nossa caminhada foi muito produtiva e saio muito maior como pessoa, pois apresentamos as propostas baseadas nos anseios do povo. Tenho certeza que farei um bom trabalho também dentro da Assembleia Legislativa em prol dos cidadãos”, declarou Rhiad, pregando a renovação com responsabilidade.

Com informações da assessoria