Rose Modesto retorna ao comando do União Brasil

O União Brasil no Estado até 2026 estará sob o comando de Rose Modesto, que após reunião com Rhiad Abdulahad entrou em atendimento e voltou ao posto nesta última terça-feira (18).

“Vou andar, nos finais de semana, quando tiver um tempinho, ouvindo as municipais, fazendo levantamento com as pesquisas, olhando cidades onde vamos ter candidaturas próprias, fazer composição com outros partidos. Agora é o momento de fortalecer o União. Temos quadros que tem preparo para tanto estar disputando eleição, como também compondo. Fazer este levantamento, debater com a sociedade os maiores problemas que existem e contribuir. Acho que os partidos políticos têm que ter essa visão, de poder contribuir com aquilo que precisa ser modificado”, afirmou.

Rose deixou claro que o partido também estará na disputa em 2024.

