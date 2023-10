Oppenheimer estreia amanhã nos cinemas brasileiros

Chega aos cinemas nesta quinta-feira (20) uma das produções mais aguardadas do ano, “Oppenheimer”, dirigido pelo renomado cineasta Christopher Nolan. O filme retrata um período marcante da história mundial durante a Segunda Guerra Mundial, onde acompanhamos a trajetória do personagem J. Robert Oppenheimer, interpretado pelo talentoso Cillian Murphy.

Oppenheimer, um físico teórico de destaque na Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos, é encarregado de liderar uma equipe de cientistas no desenvolvimento e construção das primeiras bombas atômicas. Esse projeto, conhecido como “Projeto Manhattan”, foi responsável pela criação das armas nucleares que devastaram as cidade de Hiroshima e Nagasaki em 1945.

O elenco de “Oppenheimer” também conta com nomes de peso, incluindo Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid, Gustaf Skarsgård, Rami Malek e Kenneth Branagh, que dão vida a personagens fundamentais nessa trama histórica e repleta de suspense.

Com altas expectativas em relação ao desempenho nas bilheterias, estima-se que “Oppenheimer” arrecade cerca de $50 milhões em sua estreia nos Estados Unidos, além de mais $45 milhões internacionalmente. A projeção para a bilheteria total durante o primeiro fim de semana de exibição varia entre $85 e $95 milhões mundialmente, mostrando o potencial de sucesso do filme.

Contudo, “Oppenheimer” enfrentará uma disputa acirrada nas telonas, já que o filme “Barbie” também estreia no mesmo dia. Em relação a essa coincidência de lançamentos, Cillian Murphy, protagonista de “Oppenheimer”, comentou em entrevista à La Vanguardia:

“Mal posso esperar para ver ‘Barbie’. Eu adoro Margot Robbie, amo Ryan Gosling, quero vê-los agora! […] Meu conselho seria que as pessoas fossem ver os dois, no mesmo dia.”

Com essas palavras, Murphy incentiva os espectadores a aproveitarem ambos os filmes, destacando a qualidade dos elencos e a diversidade de histórias que eles oferecem. Parece que a mensagem é clara: não é preciso escolher entre “Oppenheimer” e “Barbie”, pois ambos prometem ser experiências cinematográficas imperdíveis.

Oppenheimer estará disponível em todos os cinemas de Mato Grosso do Sul.

Confira abaixo o trailer oficial do filme: