Com dois de Bia Zaneratto, seleção feminina goleia Noruega

A seleção brasileira feminina de futebol goleou a Noruega na tarde desta sexta-feira (7), por 4 a 1, na capital Oslo, no primeiro de dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2023. Adriana abriu o placar no Estádio Ullevaal ainda no primeiro tempo.

Na volta do intervalo a atacante Bia Zaneratto marcou duas vezes nos seis minutos iniciais, e coube a Jaqueline Ribeiro completar o placar, marcando seu primeiro gol com a amarelinha. A atcante Ildhusoy descontou para as donas da casa.

Tanto Brasil, quanto Noruega estão classificadas para o Mundial de Futebol Feminino no ano que vem, na Austrália e Nova Zelândia. O próximo compromisso das brasileiras, comandadas pela técnica Pia Sundhage, será contra a Itália, na próxima segunda (10), às 13h30 (horário de Brasília), em Gênova.

Com informações da Agência Brasil