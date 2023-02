Projeto “Música 100 Fronteiras” está com inscrições abertas

Com seis anos de atuação em Campo Grande, o Centro de Música Municipal abre inscrições para o projeto “Música 100 Fronteiras”. O projeto, que já formou mais de mil músicos, está com 150 vagas para o primeiro semestre de 2023, para alunos a partir dos 12 anos de idade.

São atendidos de crianças a idosos, e não há restrição para se inscrever, basta ter disposição e dedicação. Tudo é gratuito e os professores são músicos profissionais, que participam da Banda Municipal de Campo Grande.

O projeto surgiu de uma percepção do maestro Antônio Marcos, e idealizado para ensinar quem nunca teve contato com a música. “Eu via os meus colegas aposentando e ficava pensando: quem vai substituir a gente? Aí pensei nesse projeto, para formar novos talentos, renovar o cenário musical”.

Dá inicio então ao projeto Música 100 Fronteira, no mesmo prédio onde acontecem os ensaios da Banda Municipal da Orquestra Municipal, em um espaço que fica a poucos metros da Avenida Afonso Pena.

“De manhã temos o ensaio da Banda Municipal, de tarde da Orquestra Municipal e à noite as aulas do projeto”, informou o maestro. Para atender a todos os alunos, até as salas da administração viraram sala de aula. É só dar 18 horas, que o prédio ganha vida. Do térreo ou terraço, se escuta música: baterias, vozes entoando notas únicas, flautas e saxofones.

A professora Angina Menezes, há 15 anos ensinando teclado, relata que é fascinada com o projeto e que há dois anos participa. “Nós levamos para as apresentações várias pessoas, então crianças, adolescentes e adultos, de várias idades. Isso é gratificante, fico sem palavras sabe, ver a pessoa de dedicar, ir lá e conseguir tocar”.

São oferecidas no projeto aulas de canto, bateria, teclado, sopro, teoria musical, violão e percussão, que neste ano vão acontecer em dois pontos diferentes da cidade: no bairro Amambai, na sede do projeto e no Oliveira III.