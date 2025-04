Ronaldo Caiado e Felipe Neto lançam pré-candidaturas à Presidência e agitam cenário político de 2026

O cenário político brasileiro ganhou novos contornos nesta sexta-feira (4), com o lançamento de duas pré-candidaturas à Presidência da República. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), oficializou sua intenção de concorrer ao Planalto durante evento em Salvador (BA). Poucas horas antes, o influenciador digital Felipe Neto também havia anunciado sua pré-candidatura pelas redes sociais, em um movimento que surpreendeu o meio político.

Durante discurso na Federação do Comércio da Bahia, Caiado defendeu um debate eleitoral mais amplo e criticou a gestão fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Estamos vivendo a situação de um governo que passou uma dívida de 72% do PIB, chegando a 78% de um gasto irresponsável. Uma atitude inconsequente”, declarou.

O governador ainda afirmou que não se deve definir uma eleição “em 40 dias”, sugerindo que o eleitor precisa de tempo para conhecer melhor os candidatos e suas propostas.

Caiado recebeu o apoio do deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que esteve presente no lançamento. O parlamentar, que apoiou Lula nas eleições de 2022, surpreendeu ao aparecer em Salvador para abraçar o pré-candidato do União Brasil. Após a Bahia, Caiado pretende seguir com sua agenda política em outros estados, ampliando sua visibilidade nacional.

Enquanto Caiado apostava no discurso tradicional, Felipe Neto, uma das figuras mais influentes da internet brasileira, lançava uma pré-candidatura cercada de simbolismos e referências literárias. Em seu pronunciamento nas redes sociais, o influenciador anunciou também a criação da rede social “Nova Fala”, uma plataforma que ele descreve como “Ministério da Verdade” – em referência direta ao clássico distópico 1984, de George Orwell.

“Quero ser presidente porque, embora seja um homem de fora da política, possuo a maior arma do nosso tempo: o uso das redes”, afirmou Felipe Neto. Ele disse ainda que sua proposta é ser “um pai tão generoso quanto vigilante”, frase que também remete ao conceito do Grande Irmão, figura central da obra de Orwell.

Segundo ele, a nova rede social permitirá que os cidadãos forneçam dados sobre suas reais necessidades, que serão utilizados para formular sua plataforma de governo. Críticos nas redes sociais alertaram para o risco de vigilância excessiva e controle de informação, comparando o projeto à distopia retratada no livro.

A entrada de Caiado e Felipe Neto na corrida eleitoral aponta para um embate entre visões e perfis radicalmente distintos. De um lado, o governador com trajetória política consolidada e discurso conservador. Do outro, um influenciador de forte presença digital, que aposta na tecnologia como ferramenta de transformação social — ainda que envolta em polêmicas.

